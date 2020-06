Elstertalbrücke wird für mehrere Jahre zur Baustelle

Die zweitgrößte Ziegelsteinbrücke der Welt wird in naher Zukunft zur Baustelle: die Deutsche Bahn hat angekündigt, die Elstertal-Brücke bei Jocketa im Vogtland zu modernisieren. Das Vorhaben ist in drei Projektabschnitte unterteilt und soll bis Dezember 2025 dauern. Die Kosten belaufen sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Bereits in diesem Jahr starten bauvorbereitende Arbeiten an der 280 Meter langen und 68 Meter hohen Brücke über das Tal der Weißen Elster. Seit Anfang der Woche laufen Baugrunduntersuchungen und ab Mitte Juni werden durch Industriekletterer Bohrkerne vom Bauwerk gezogen – deshalb wird der Wanderweg über die Brücke vom 15. bis 19. Juni gesperrt. Die eigentlichen Brückenbauarbeiten sollen Anfang 2022 beginnen. Über die zwischen 1846 und 1851 errichtete unter Denkmalschutz stehende Brücke führt die Sachsen-Franken-Magistrale zwischen Leipzig und Hof.