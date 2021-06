Elstersteilhänge: Vogtland hat neues Naturschutzgebiet

Zehn Jahre hat es gedauert, jetzt hat es endlich geklappt. Das Naturschutzgebiet „Elstersteilhänge“ wurde im Vogtland ausgewiesen. Es ist mit 624 Hektar das größte seiner Art im Landkreis. Der Naturschutzgebiet-Anteil steigt damit auf rund 2,1 Prozent – damit liegt er aber immer noch unter dem sachsenweiten Durchschnitt von drei Prozent. In ganz Deutschland liegt der Durchschnitt bei den Naturschutzgebieten sogar bei 6,3 Prozent. Wenn ihr euch mal anschauen wollt, was alles Naturschutzgebiet ist, könnt ihr das auf dem Geoportal des Vogtlandkreises tun. In der Unteren Naturschutzbehörde in Plauen liegen die Unterlagen auch noch bis Anfang Juli aus.