Eine Elfjährige ist in Selb (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war der 71-jährige Fahrer mit seinem Auto gegen das Kind geprallt, als dieses am Montagmorgen gerade den Zebrastreifen überquerte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Mädchen wurde mit Prellungen und Schmerzen am Knie ins Krankenhaus gebracht.