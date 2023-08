Elf Vermisste nach Feuer in Ferienunterkunft im Elsass

Nach einem Brand an einer Ferienunterkunft im Elsass werden elf Menschen vermisst. Ein Mensch wurde bei dem Feuer in Wintzenheim bei Colmar verletzt, wie die zuständige Präfektur mitteilte. Ein weiterer stehe unter Schock. Insgesamt 17 Menschen wurden demnach in Sicherheit gebracht.

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin zufolge beherbergt die Stätte behinderte Menschen. Die Präfektur schrieb, dass sich eine Erwachsenengruppe aus Nancy für die Ferien in der Unterkunft aufhielt.

Der Brand sei am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr ausgebrochen, hieß es von der Präfektur, und von den Einsatzkräften schnell in den Griff bekommen worden. 300 von 500 Quadratmetern des Hauses hätten Feuer gefangen.