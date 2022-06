Elf Naturschutzprojekte erhalten über 2,3 Millionen Euro

Der Bayerische Naturschutzfonds fördert Projekte zum Schutz von Natur und Artenvielfalt mit mehr als 2,3 Millionen Euro. Es handele sich um elf vorbildliche Projekte «um Bayerns einzigartige Flora und Fauna für die Zukunft zu bewahren und weiterzuentwickeln», erläuterte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Mittwoch.

Gefördert werden etwa Streuobstwiesen im Landkreis Freising, ein Modellprojekt zur Renaturierung des Kalterbaches in den Landkreisen Dachau und München sowie in der Stadt München, eine Biodiversitätsstrategie in Bernried am Starnberger See sowie ein Projekt des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern mit dem vermieden werden soll, dass zu viele Vögel gegen Glasscheiben fliegen.