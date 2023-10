Elementare Musikpädagogik: Schnupperunterricht in der Musikschule Selb

Für Kinder ist es viel einfacher, etwas Neues zu lernen, als für uns Erwachsene. Das fängt bei Fremdsprachen an, gilt aber auch für Musik. Die Musikschule Selb bietet deshalb heute Schnupperunterricht in Elementarer Musikpädagogik an. Dabei lernen Kinder zwischen vier und sechs Jahren den spielerischen Umgang mit Musik, Tanz und Bewegung.

Für den Schnupperunterricht gibt’s am Nachmittag zwei Zeitslots:

Von 15 Uhr bis 15:45 Uhr und von 16 Uhr bis 16:45 Uhr. Anmelden könnt ihr euch unter: 09287/760 125, bzw. -126.