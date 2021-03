Elektronisches Notfallsystem alarmiert Rettung nach Unfall

Presseck (dpa/lby) – Ein 34-Jähriger hat mit 2,2 Promille gleich mehrere Unfälle in einer Nacht in Presseck (Landkreis Kulmbach) (…)

34-Jähriger baut mehrere Unfälle in einer Nacht

Coburg (dpa/lby) – Bei einem Unfall auf der Autobahn Coburg – Suhl sind am Montagnachmittag fünf Menschen verletzt worden, (…)

Lichtenfels (dpa/lby) – Bei einem Auffahrunfall in der Nähe des oberfränkischen Lichtenfels hat sich ein 55-jähriger Lasterfahrer (…)

Laster kracht in anderen Laster: Fahrer schwer verletzt

Zwei Unfälle mit Rettungswagen im Einsatz

Hof (dpa/lby) – Am Wochenende ist es in Bayern zu zwei Unfällen mit Rettungswagen im Einsatz gekommen. In Hof versuchte ein 80 (…)