Elektromobilität: Nachholbedarf beim Ausbau von Ladesäulen für E-Autos

Wenn’s nach der EU geht, dann sollen ab 2035 nur noch Elektrofahrzeuge neu zugelassen werden. Auch bei uns in der Region sehen wir immer mehr E-Autos auf den Straßen. Der Trend hin zur E-Mobilität ist zwar klimapolitisch gewollt, trotzdem stellt er die Städte vor große Herausforderungen. Denn mehr Elektroautos bedeuten auch mehr Ladesäulen. Klaus Markolf von den Stadtwerken Bayreuth rechnen damit, dass die Zahl der Anträge für Ladesäulen in den nächsten Jahren nochmal deutlich zunehmen wird:

„Für unser Stromnetz bedeutet das natürlich eine immer höhere Belastung. Aber man muss sich das natürlich so vorstellen, dass wir immer einzeln prüfen, ob es auch möglich ist, so eine Ladesäule ans Stromnetz anzuschließen. Nun sind das noch Standardprozesse, was die kleinen Ladesäulen in den Wohngebieten betrifft. Und da sehen wir auch, dass wir einen Ausbau des Stromnetzes jetzt durchführen müssen.“

Die Stadt Selb hat zum Beispiel zwei E-Autos für die Stadtverwaltung und den städtischen Bauhof angeschafft. In Plauen gibt es aktuell drei Carsharing-Stationen und auch in der Stadt Hof gibt es am Bahnhof Neuhof die Möglichkeit des E-Car-Sharings.