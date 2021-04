Elektromobilität im Landkreis Hof: SPD und ALB fordern Runden Tisch

In keinem anderen Bundesland gibt es so viele öffentliche Ladesäulen für Elektroautos wie in Bayern. In der Region ist davon offenbar noch nicht so viel angekommen. Für die gemeinsame Hofer Kreistagsfraktion aus SPD und Aktiven Landkreisbürgern hat der Landkreis noch erheblichen Nachholbedarf.

Vor zwei Jahren hat der Landkreis Hof ein Elektromobilitätskonzept verabschiedet. Seitdem ist aber nur wenig passiert. Für die Kommunen gab es Elektroautos, die Ladeinfrastruktur ist aber noch ausbaufähig, heißt es in einem Antrag der Fraktion. Gerade mal drei neue Ladesäulen sind in den vergangenen zwei Jahren entstanden. Ein neues Förderprogramm vom Bund könnte den Ausbau beschleunigen. Um auf die Tube zu drücken, fordern SPD und Aktive Landkreisbürger in dem Antrag einen Runden Tisch Elektromobilität für den Landkreis Hof.