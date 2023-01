Elektromobilität Helmbrechts: Drei neue Ladesäulen im Stadtgebiet

Damit wir das 1,5 Grad-Klimaziel überhaupt noch erreichen, müssen wir unseren CO2-Ausstoß verringern. Das gilt auch für den Straßenverkehr. Eine gute Möglichkeit sind Elektroautos. Die Stadt Helmbrechts weist nun darauf hin, dass sie Ende vergangenen Jahres drei neue E-Ladesäulen aufgestellt hat. Sie stehen am Rathausparkplatz, an der Friedrichstraße und am Parkplatz vom Wellenhallenbad Aquawell. Damit gibt es jetzt insgesamt acht Ladepunkte in Helmbrechts. Es hat sich auch gezeigt, dass privat und gewerblich die Nutzung von sogenannten Wallboxen in Helmbrechts zugenommen hat.