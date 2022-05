Egal ob Fahrräder, Roller oder PKW: Elektro-Fahrzeuge werden immer beliebter. Die Stadt Helmbrechts hat, in ihrer jüngsten Sitzung, die Errichtung von drei neuen Ladesäulen beschlossen. Sie sollen auf dem Parkdeck oberhalb des Rathauses, am Parkplatz am Wellenhallenbad Aquawell und am Parkplatz an der Friedrichstraße aufgestellt werden. Für den Bau der Säulen erhält die Stadt von der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen eine Zuwendung in Höhe von 54.000 Euro.

