Elektrolyseur in Wunsiedel: Produktionssteigerung bis Ende des Jahres geplant

Ab Juli soll der Elektrolyseur in Wunsiedel wieder grünen Wasserstoff produzieren. Die Regelung der Strompreisbremse zur Erlösabschöpfung läuft Ende des Monats aus. Die Strompreise sinken schließlich wieder und die Energieversorgung ist gesichert. Nun äußert sich auch der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete für Wunsiedel und Kulmbach, Rainer Ludwig, dazu.

Ludwig zeigt sich in einer Mitteilung erfreut über die Entwicklung in Wunsiedel. Nun könne Oberfranken seine Vorreiterrolle bei der Wasserstofftechnologie weiter ausbauen, so der Landtagsabgeordnete. Philipp Matthes von der Betreibergesellschaft WUN H2 habe verkündet: Schon im Laufe des Augusts sollen signifikante Mengen an Wasserstoff produziert werden. Bis zum Ende des Jahres sei geplant, die Produktion schrittweise zu steigern. Zu den potenziellen Abnehmern in der Region gehöre unter anderem die Glas- und Keramikindustrie, Transportunternehmen und Automobilzulieferer.