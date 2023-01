Elektrolyseur in Wunsiedel: Hubert Aiwanger fordert Ausnahme bei Strompreisbremse

Bei Radio Euroherz habt ihr bereits mehrfach gehört, dass die Strompreisbremse den Elektrolyseur in Wunsiedel vor große Herausforderungen stellt. Das Problem ist hauptsächlich, dass Direktverträge mit lokalen Anbietern von erneuerbaren Energien nicht zustande kommen. Jetzt schaltet sich auch Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ein. Er fordert in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Ausnahmen bei der Erlösabschöpfung. Diese soll die Strompreisbremse zum Teil mitfinanzieren. Mit dieser Systematik würde der Bund die Energiewende ruinieren, so Aiwanger. Es könne nicht sein, dass wir uns in der ganzen Welt um Wasserstoffimporte bemühen, die Produktion zuhause aber lahmlegen. Für Stromlieferverträge mit Elektrolyseuren müsse es demnach eine Ausnahme geben. Die Abschöpfung dürfe nur auf die tatsächlichen Erlöse berechnet werden.