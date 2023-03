Elektrolyseur in Wunsiedel: Brief von Aures und Grießhammer an Wirtschaftsminister Habeck

Seit dem 01. März greift die Strom- und Gaspreisbremse, die uns Verbraucher in der Energiekrise entlasten soll. Den Elektrolyseur in Wunsiedel haben die Nebenbestimmungen aber lahm gelegt. Das Problem ist hauptsächlich, dass Direktverträge mit lokalen Anbietern von erneuerbaren Energien nicht zustande kommen. SWW-Gechäftsführer Marco Krasser und Wunsiedels Bürgermeister Nicolas Lahovnik haben sich deswegen schon im November in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gewandt. Die Forderung: Der Bund muss das Gesetz zur Strompreisbremse optimieren. So einen Brief haben nun auch die SPD-Landtagsabgeordnete für Wunsiedel und Kulmbach, Inge Aures, und der oberfränkische Bezirksrat Holger Grießhammer verfasst. Ihre Bitte an Robert Habeck: Die Regelungen der Strompreisbremse muss für Sonderfälle – wie den Elektrolyseur in Wunsiedel – angepasst werden.