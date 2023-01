Elektrogeräte unterschlagen: Mann in Haft

Immer wieder kommt es vor, dass das was wir so online bestellen, nicht ankommt. Päckchen können auf ihrer Reise schon mal verloren gehen… es kann aber auch vorkommen, dass besonders hochwertige Lieferungen absichtlich unterschlagen werden. So wie bei einem Fall aus der Region.

Die Selber Grenzpolizei hat bereits am Samstag auf der A93 bei Höchstädt einen Mann festgenommen, der massenhaft Pakete im Kleintransporter dabei hatte. Alle ohne Adressaufkleber – daher konnte die Polizei darauf schließen, dass es sich um nicht zugestellte Lieferungen einer Versandfirma handelte. In den Päckchen war vor allem teure Elektronik. Der Fahrer soll versucht haben, einen Teil der Geräte weit unter Wert zu verkaufen. Er hat die Unterschlagung teilweise eingeräumt, schreibt die Polizei. Der Wert der entwendeten Elektronik beläuft sich auf immerhin 15.000 Euro. Der Tatverdächtige sitzt jetzt in U-Haft.