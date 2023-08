Ein Elektrogerät hat in Schwaben vermutlich einen Wohnungsbrand ausgelöst. Laut Polizei soll es keine Verletzten geben. Das Feuer brach am Sonntagvormittag in einer Wohnung in Bubesheim (Landkreis Günzburg) aus. Nach ungefähr einer Stunde konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Der Schaden soll im fünfstelligen Bereich liegen, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Informationen zu Brandursache gibt es bislang noch nicht.

