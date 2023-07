Elektroflugzeugbauer Lilium sammelt frisches Geld ein

Der Elektroflugzeugbauer Lilium hat mit einer Kapitalerhöhung 192 Millionen US-Dollar (171 Millionen Euro) eingesammelt. Zusammen mit einer weiteren Kapitalerhöhung im Mai, die 100 Millionen Dollar (89 Millionen Euro) eingebracht hatte, könne man damit «den größten Teil des geschätzten Kapitalbedarfs für den ersten bemannten Flug des typkonformen Flugzeugs abdecken», erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Lilium will diesen Schritt in der zweiten Jahreshälfte 2024 erreichen.

Das Unternehmen hat seinen Hauptstandort in Weßling bei München, ist aber an der US-Börse Nasdaq notiert. Hatten die Papiere anfangs teils mehr als 10 Dollar gekostet, verloren sie später stark an Wert. Im vergangenen Frühjahr kosteten sie vorübergehend weniger als 40 US-Cent. Zuletzt lag der Kurs bei 1,35 Dollar. Das Unternehmen will senkrecht startende und landende Elektro-Flieger bauen.