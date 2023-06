Elektro-Schrott in Plauen: Stadt löst einige Container-Standorte auf

Wenn ihr euer altes Smartphone oder den ausgedienten Fernseher entsorgen wollt, dann müsst ihr euch in Plauen vielleicht erstmal ein bisschen umschauen. Die Stadt baut nämlich ein paar Container für Elektro-Altgeräte ab. Schuld sind erhöhte Anforderungen an die Transportsicherheit. Volle Container müssen nämlich ab sofort direkt vor Ort getauscht werden. Das bedeutet einen logistischen Mehraufwand. Die Bürger können ihren Elektro-Schrott aber bei der Abfallentsorgung (AEP) in der Klopstockstraße oder direkt bei Händlern abgeben. Bestimmte Händler sind nämlich verpflichtet, kleinere Altgeräte zurückzunehmen.

Abgebaute Standorte:

Hammertorvorstadt (Rähnisstraße), Südvorstadt (Reinsdorfer Straße), Bahnhofsvorstadt (Erich-Ohser-Straße), Chrieschwitz (Friesenweg), Neundorfer Vorstadt (Moritzstraße), Hofer Vorstadt (Am Unteren Bahnhof), Hammertorvorstadt (Auenstraße), Haselbrunn (Haselbrunner Straße)