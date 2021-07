Elektro-Flugtaxi soll mit Batterien aus Tübingen fliegen

München/Tübingen (dpa) – Der Münchner Flugtaxi-Hersteller Lilium will die Batterien für seine Elektro-Jets von dem Porsche-Partner Customcells in Tübingen bauen lassen. Das aus einem Fraunhofer-Institut hervorgegangene Unternehmen Customcells garantiere zusammen mit dem württembergischen Anlagenbauer Manz Produktionskapazitäten und werde «eine entscheidende Rolle bei der Ausweitung der Produktion» des Jets vor der Markteinführung 2024 spielen, teilte Lilium am Mittwoch mit.

Customcells-Vorstandschef Leopold König sagte: «In die Partnerschaft mit Lilium bringen wir unsere maßgeschneiderte Produktion und flexiblen Fertigungskonzepte ein.» Sein Unternehmen hatte im Juni die Gründung des Joint Ventures Cellforce mit der Porsche AG bekannt gegeben. Es sieht sich als eines der führenden Unternehmen bei Entwicklung und Serienfertigung spezieller Lithium-Ionen-Batteriezellen.

