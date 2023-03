Ein Elektriker ist durch einen Stromschlag bei Arbeiten an einem Netzteil in Rosenheim verletzt worden. Polizeiangaben vom Sonntag zufolge wurde vermutlich nicht überprüft, ob das Gebäude vom Stromnetz getrennt war. Der 33-Jährige kam nach dem Unfall am Freitag mit Verletzungen am Arm und Oberkörper in ein Krankenhaus. Anschließend wurde er in eine Münchner Klinik verlegt. Fremdverschulden schloss die Polizei bislang aus.