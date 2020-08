Elektrifizierung: Schreyer macht Druck

Es geht nicht schnell genug – Regionalpolitiker setzen sich schon länger dafür ein, dass die Elektrifizierung in Hochfranken nicht erst in 10-15 Jahren, sondern zeitiger umgesetzt wird. Jetzt drückt auch die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer aufs Gaspedal.

In einem Schreiben an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer fordert sie nun, alles dafür zu tun, um den Ausbau zu beschleunigen. Die Planungen für den Abschnitt zwischen Marktredwitz und Schirnding seien bereits abgeschlossen, dennoch passiere nichts, so Schreyer. Ihr Vorschlag ist es deshalb, diesen Abschnitt selbst zu übernehmen und nicht auf die Planungen im restlichen Streckeverlauf zu warten. So könne zeitnah eine erste elektrifizierte Verbindung nach Tschechien geschaffen werden. Analog dazu will sie auch den Abschnitt zwischen Hof und Marktredwitz auskoppeln und früher in die nächste Planungsphase übergeben. Jetzt liegt es also am Bundesverkehrsminister, wie es weitergeht.