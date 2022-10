Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale: Neue Geschäftsstelle soll Interessen der Region vertreten

Sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene soll der Umstieg von Diesel- auf Elektroantrieb vorangebracht werden. In Hochfranken (…)

Elektrifizierung der Bahnstrecken: Dialog zum Bahnausbau in Marktredwitz

Große Kleidersammlung in der Euroherz-Region: Das müsst ihr wissen

Die Landtagswahl in Bayern im kommenden Jahr wirft ihre Schatten voraus. Die Parteien bestimmen nach und nach ihre Kandidaten für die (…)

Wenn ihr etwas auf einer Behörde erledigen müsst, dann könnte euch auffallen, dass es dort nicht mehr so warm wie früher ist. In (…)

In der Euroherz-Region ist es in nur zwei Wochen drei Mal vorgekommen, dass Unbekannte Geldautomaten gesprengt haben. Insgesamt gab es (…)

Hängen die Fälle zusammen?: Dieses Jahr schon 25 Geldautomatensprengungen in Bayern

Erinnerung Friedliche Revolution: Veranstaltungen in Plauen

Der 7. Oktober ist ein wichtiger Tag für die Menschen in Plauen. Heute ist es genau 33 Jahre her, dass in Plauen die erste friedliche (…)