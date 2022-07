Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale: Bundesverkehrsministerium sucht alternative Finanzierung

Immer wieder sprechen wir vom Klimaschutz. Bei der Bahn scheint dieser aber noch in weiter Ferne zu liegen. Zumindest wenn man sich die Franken-Sachsen-Magistrale anschaut. Die Elektrifizierung der Bahnstrecke von Nürnberg über Marktredwitz und Schirnding wurde bereits vor fast 30 Jahren beschlossen. Bisher ist sie noch nicht realisiert. Laut einer Berechnung des Bundesverkehrsministeriums würde das Projekt jetzt sogar endgültig vor dem Aus stehen. Der Kosten-Nutzen-Faktor sei zu gering. Michael Theurer, parlamentarischer Staatssekretär und Schienenverkehrsbeauftragter der Bundesregierung, will andere Wege finden.

Neben einer Neubewertung komme auch eine Realisierung über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz oder auf Basis einer Gesetzesinitiative zur Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken in Frage. Das schreibt Michael Theurer auf eine Anfrage von Radio Euroherz. Letzteres werde gerade in der Beschleunigungskommission Schiene diskutiert. Aber auch der Weg über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz könne vielversprechend sein. Aspekten wie Ökologie und dem Klimaschutz werde nach einer Neuerung der Bewertung ein erheblich stärkerer Nutzen zugesprochen als bisher. Der Konsens nach dem Gipfeltreffen am vergangenen Donnerstag in Berlin war: Es müssten Wege gefunden werden, um dieses auch für das Zusammenwachsen Europas wichtige Projekt zu realisieren, so Theurer.