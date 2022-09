Elektrifizierung der Bahnstrecken: Dialog zum Bahnausbau in Marktredwitz

Sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene soll der Umstieg von Diesel- auf Elektroantrieb vorangebracht werden. In Hochfranken gibt es in dieser Hinsicht aber einige Probleme. Zum Beispiel hapert es seit Jahren bei der Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale. Die Deutsche Bahn gibt Interessierten nun die Möglichkeit, ihre Fragen zum Thema Elektrifizierung der Bahnstrecken in der Region an Fachplaner zu stellen. Dafür öffnet die Deutsche Bahn an zwei Donnerstagen im Monat den Infopunkt im Bahnhof Marktredwitz. Wer möchte kann heute noch bis 18 Uhr spontan am Bahnhof in Marktredwitz vorbei schauen oder einen Termin auf der Projekt-Website buchen.

DB Infopunkt im Bahnhof Marktredwitz – jeweils von 12 bis 18 Uhr: