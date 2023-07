Elektrifizierung der Bahnstrecke Hof-Marktredwitz: Das sollen die nächsten Schritte sein

Kaum ein Thema wird im Zusammenhang bei der Bahn so oft diskutiert wie die Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale. Um die ging es nun auch bei einem Fachgespräch in Marktredwitz, an dem der SPD-Bundestagsabgeordnete Jörg Nürnberger teilgenommen hat. Vertreter der Bahn haben die nächsten Schritte erläutert. Auf der Strecke zwischen Hof und Marktredwitz könne die Bahn demnächst in die Genehmigungsverfahren einsteigen. Es gibt auch erste konkrete Projekte. Am Bahnhof Pechbrunn soll ab Oktober ein modernes Stellwerk entstehen. Gleichzeitig will die Bahn Gleise und Weichen erneuern. Ab 2024 soll es am Bahnhof Marktredwitz auch ein Zugdeckungssignal geben. Dadurch können die Züge zwischen Hof und Marktredwitz im Stundentakt fahren. In der ersten Hälfte der 2030er Jahre soll dann der Bahnhof in Marktredwitz zu einem barrierefreien Knotenpunkt umgebaut werden.