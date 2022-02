Eisweiher-Gelände in Wunsiedel: Stadtrat gibt Startschuss für Sanierung

Das Eisweiher-Gelände in Wunsiedel hat seine besten Zeiten hinter sich. Das hat auch die Stadt gemerkt, und will nun einiges ändern. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat den Startschuss für die Sanierungsmaßnahmen gegeben. Bürgermeister Nicolas Lahovnik:

In der Stadtratssitzung ging es außerdem um die Eintrittspreise für das Luisenburg-Felsenlabyrinth. Nach sieben Jahren wäre eine Anpassung unumgänglich gewesen, so Bürgermeister Lahovnik. Für Kinder und Jugendliche ändern sich die Preise aber nicht.