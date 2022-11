Eisteich in Hof: Saison soll in gut zwei Wochen starten

Jetzt in der Vorweihnachtszeit haben sich viele Hofer darauf gefreut, auf dem Eisteich ihre Runden zu drehen. Eigentlich sollte die Saison am kommenden Donnerstag starten. Weil insgesamt aber vier Eismeister krank sind, hatte die Stadt den Starttermin nach hinten verschoben. Nach Informationen von Radio-Euroherz gibt’s jetzt eine Lösung: Einer der vier Eismeister ist zurück. Die Eisfläche wird nun aufgebaut und vorbereitet. Nach unseren Informationen soll die Eislauf-Saison also in gut zwei Wochen starten.