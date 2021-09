Eisteich: FAB und Freie wollen Tempo 30

Der Eisteich und der gegenüberliegende Lettenbachsee haben sich in den vergangenen Jahren zu beliebten Ausflugszielen in Hof entwickelt. Familien treffen sich hier zum Picknick, Studenten erholen sich dort nach ihren Vorlesungen. Wenn der Skatepark am Eisteich fertig ist, dürfte dort künftig noch mehr los sein.

Die Fraktion der FAB und Freie im Hofer Stadtrat fordert deshalb Tempo 30 im Bereich des Eisteichs. Die Stadtratsmitglieder befürchten hier in Zukunft mehr Verkehr. Gerade die Kreuzung zwischen Heiligengrabstraße und Heiligengrabfeldweg sei ein Brennpunkt. Hier befindet sich gleich die Einfahrt zum Eisteich und Pumptrack in der Nähe und hier kreuzen die Straßen mit Gehwegen. Außerdem sind hier Schul- und Kindergartenkinder unterwegs. Tempo 30 erachten die Stadträte von FAB und Freie als günstigste Lösung, ein kompletter Umbau des Kreuzungsbereichs am Eisteich und Lettenbachsee käme viel teurer.