Eisstadion wieder geöffnet

Das ROFA-Stadion im oberbayerischen Rosenheim ist wieder geöffnet. Nachdem sich am Mittwochmittag ein Teil einer Leuchte gelöst hatte und acht Meter in die Tiefe auf die Eisfläche gefallen war, musste das Eisstadion vorläufig geschlossen werden. Am Donnerstagmittag wurde die Sperrung wieder aufgehoben, wie die Stadt Rosenheim mitteilte.

Warum das Leuchtenteil, eine 40 Zentimeter lange und 400 Gramm schwere Querstrebe, am Vortag herunterfiel, ist bislang unklar. Eine Firma überprüfte nach dem Vorfall alle Leuchten und sicherte die Querstreben. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.