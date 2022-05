Eissportzentrum in Selb: Richtfest am neuen Kabinentrakt

Mit dem Aufstieg und den Klassenerhalt in der DEL2 sind die Selber Wölfe weit entfernt vom Amateur-Dasein. Daher sollte nicht nur der Auftritt auf dem Eis stimmen, sondern auch das Drumherum für die Eishockey-Fans und Spieler angemessen sein. Seit vergangenem Jahr arbeitet die zuständige Wolfsbau GmbH also am Projekt Eissportzentrum in Selb. Rund um die Netzsch-Arena soll einiges moderner und vorzeigbarer werden: Toiletten und Tribünen sollen erneuert werden, ein neuer Gastro-Bereich und eine Sports-Bar anstelle der Stadiongaststätte entstehen. Außerdem Veranstaltungsflächen, Krafträume und ein Fitnessstudio für die Spieler.

Ein Herzstück ist vor allem der neue Kabinentrakt. Vor fast einem Jahr haben hier die Bauarbeiten begonnen. Am Nachmittag feiert die Wolfsbau GmbH hier Richtfest.