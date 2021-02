Eisplatte zerstört Frontscheibe: Glück im Unglück

Helmbrechts (dpa/lby) – Eine Eisplatte vom Dach eines Lastwagens hat auf der A9 in Oberfranken die Windschutzscheibe eines Autos komplett zerstört. Der 52-jährige Fahrer des Wagens hinter dem Lkw blieb bei dem Unfall bei Helmbrechts (Landkreis Hof) am Montag dennoch unverletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Eisplatte hatte sich vom Anhängerdach des Sattelzugs gelöst. Der Fahrer hatte sein Dach vor dem Start den Angaben zufolge nicht vom Eis befreit. Er bekam eine Anzeige.

© dpa-infocom, dpa:210202-99-267054/2