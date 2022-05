Eishockeyzentrum in Selb: Richtfest für neuen Kabinentrakt

Auf dem Eis ist es derzeit still, aber rund um die Netzsch-Arena tut sich einiges. Dort soll ja das bestehende Gelände zu einem Eissportzentrum gestaltet werden. Ein großer Schritt soll der neue Kabinentrakt sein. Der Anschluss an die bestehende Halle stehe kurz bevor, so der Selber Oberbürgermeister Uli Pötzsch.

Der Kabinentrakt soll rechtzeitig zum Saisonstart fertig sein. Dafür peilen die Verantwortlichen Ende August an.

Für das Eissportzentrum in Selb sollen Toiletten und Tribünen erneuert werden und ein neuer Gastro-Bereich und eine Sports-Bar entstehen. Außerdem soll es Veranstaltungsflächen, Krafträume und ein Fitnessstudio geben.