Eishockeyschläger gestohlen: Mann stellt sich Jahre später

Vier Jahre nach seiner Tat hat sich ein Mann in Schwaben selbst bei der Polizei gestellt – vermutlich um der Festnahme durch eine ausländische Behörde zuvorzukommen. Der Tatverdächtige hatte 2019 bei einem Einbruch hunderte Eishockeyschläger gestohlen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Demnach habe der Mann sich Anfang September dieses Jahres bei der Polizei in Kempten als Gesuchter gemeldet. Die Beamten stellten fest, dass gegen den Mann ein Europäischer Haftbefehl vorlag und nahmen ihn fest. Vermutlich habe er seiner unerwarteten Festnahme durch eine ausländische Polizeibehörde zuvorkommen wollen, hieß es.

Der damals 46-Jährige war den Angaben zufolge Ende 2019 in eine Lagerhalle in Biessenhofen (Landkreis Ostallgäu) eingebrochen und soll aus der Halle etwa 900 neuwertige Eishockeyschläger im Wert von 70.000 Euro gestohlen haben.

Der Geständige wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Angaben zufolge den Haftbefehl gegen die Erteilung von Auflagen außer Vollzug setzte. Ermittlungen über Europol ergaben zudem, dass der Mann bereits in der Slowakei, in Österreich und der Schweiz Einbrüche verübt haben soll und in Haft gesessen war. Gegen den Tatverdächtigen werde nun auch in Deutschland das Strafverfahren eingeleitet.