Die Selber Wölfe arbeiten weiter am letzten Schliff für die anstehende Eishockey-Saison in der DEL2. An diesem Wochenende stehen die beiden nächsten Testspiele an. Zunächst geht es am Abend zu Hause gegen den Süd-Oberligisten Höchstadt Alligators – am Sonntag kommt dann Liga-Kontrahent EC Bad Nauheim ins Vorwerk. Wölfe-Neuzugang Sebastian Christmann:

Erstes Bully gegen Höchstadt ist um 19:30 Uhr. Sprade TV überträgt live.

(Symbolbild)