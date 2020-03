Eishockey: Wölfe vs. Memmingen Indians

Endspurt in der Eishockey-Oberliga: am letzten Wochenende vor den Playoffs stehen den Selber Wölfen schwierige Aufgaben bevor. In den Spielen in Memmingen und zu Hause gegen Deggendorf drohen bis zu acht Spieler auszufallen – darunter Leistungsträger wie Deske, Gare, Kabitzky und Ondruschka. Co-Trainer Marc Thumm:



Auch wenn Vorzeichen besser sein könnten und die Qualifikation für die Playoffs bereits in trockenen Tüchern ist, wollen die Wölfe punkten und keine Wettbewerbsverzerrung betreiben. Erstes Bully bei Spitzenreiter Memmingen ist um 20 Uhr. Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.