Eishockey: Wölfe vs. Landshut in der DEL2

Lange Fahrten müssen die Selber Wölfe an diesem Eishockey-Wochenende nicht auf sich nehmen, denn gleich zweimal haben sie in der DEL2 Heimrecht. Bevor am Sonntag die Lausitzer Füchse ins Vorwerk kommen, geht es heute gegen den EV Landshut. Nach der gelungenen Heimpremiere gegen Kassel, rechnen sich die Wölfe auch gegen den niederbayerischen Traditionsverein etwas aus.

Ab sofort gilt in und um die Netzsch-Arena die „3G+“-Regel – das heißt unter anderem, dass Maskenpflicht und Alkoholverbot der Vergangenheit angehören … auch eine Abendkasse gibt es wieder. Erstes Bully ist um 19 Uhr 30 – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.