Die Selber Wölfe haben am Abend in der Eishockey-Oberliga die nächste Chance, die Süd-Meisterschaft klar zu machen. In der Best of Five-Playoff-Serie gegen die Eisbären Regensburg führen die Wölfe mit 2:1 … um heute erfolgreich zu sein, muss man aber anders auftreten als zuletzt beim 0:5 am Dienstag, sagt Verteidiger Lukas Slavetinsky:

Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 19 Uhr 30 … Radio Euroherz und Sprade TV sind live für euch dabei.