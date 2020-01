Auf die Selber Wölfe wartet am Abend in der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga ein schweres Auswärtsspiel. Gegen die Eisbären Regensburg setzte es zuletzt drei deftige Niederlagen in Folge. Erstes Bully in Regensburg ist um 20 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.