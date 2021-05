Eishockey: Wölfe vor dem vierten Finale

Siegen oder Fliegen … die Marschroute für die Selber Wölfe vor dem vierten Playoff-Finalspiel um die Meisterschaft in der Eishockey-Oberliga ist klar. Man braucht heute im Heimspiel gegen die Hannover Scorpions einen Sieg, um die Best of Five-Serie gegen die Niedersachsen auszugleichen. Stürmer Sam Verelst:

Erstes Bully in der Netzsch-Arena ist um 19 Uhr 30 … Radio Euroherz und Sprade sind live dabei. Sollten die Wölfe heute gewinnen, muss am Sonntag ein fünftes Spiel in Mellendorf die Entscheidung bringen.