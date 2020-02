Eishockey: Wölfe verlieren Heimspiel gegen Rießersee

Die Selber Wölfe haben in der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga im Kampf um den sechsten Platz einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Wölfe unterlagen auf eigenem Eis gegen den SC Rießersee mit 1:4. Den Ehrentreffer für unter dem Strich enttäuschende Selber erzielte vor knapp 14 Hundert Zuschauern Ian McDonald. Trainer Herbert Hohenberger:

In der Tabelle bleiben die Wölfe Achter – morgen stehen sich beide Mannschaft in Garmisch-Partenkirchen erneut gegenüber. Erstes Bully im Olympia-Eissport-Zentrum ist um 17 Uhr – Radio Euroherz berichtet live in der „Eiszeit“.