Eishockey: Wölfe verlieren gegen Regensburg

Toll gekämpft – trotzdem verloren. Die Selber Wölfe haben in der Eishockey-Oberliga das Derby gegen die Eisbären Regensburg mit 1:4 verloren. Auch ohne Gare, Gimmel, Kabitzky und Ondruschka waren die Wölfe gegen den Tabellenzweiten auf Augenhöhre – am Ende reichte es vor knapp 16 Hundert Zuschauern nur zu einem Tor durch Gelke.

Trotz der Niederlage haben die Wölfe vorzeitig das Playoff-Ticket gelöst. Damit steht fest, dass die Wölfe ab dem 13. März in den Playoffs auf den Meister der Oberliga Nord Tilburg Trappers treffen. Gespielt wird nach dem Modus „Best of Five“, das heißt: Wer zuerst drei Spiele gewinnt, steht in der nächsten Runde.

Unterdessen verdichten sich die Anzeichen, dass Herbert Hohenberger auch in der kommenden Saison Trainer der Selber Wölfe ist.

Am kommenden Wochenende sind die beiden letzten Punktspiele der Saison. Die Wölfe gastieren am Freitag zunächst in Memmingen, bevor dann am Sonntag der Deggendorfer SC ins Vorwerk kommt.