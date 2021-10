Eishockey: Wölfe verlieren Derby in Bayreuth

Ganz nach Maß ist der Auftakt nicht verlaufen – die Selber Wölfe sind mit einer Niederlage in die DEL2-Saison gestartet. Im Derby bei den Bayreuth Tigers haben sie sich allerdings teuer verkauft, am Ende aber mit 2:4 verloren. Nick Miglio schoss die Wölfe zweimal in Führung, doch am Ende setzten sich die Bayreuther durch.

Schon morgen geht’s weiter – dann kommt zur Heimpremiere mit den Kassel Huskies der amtierende Vizemeister ins Vorwerk. Spielbeginn in der Netzsch-Arena ist um 17 Uhr. Radio Euroherz und Sprade TV sind für euch live dabei.