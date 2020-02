Eishockey: Wölfe verlieren auch Auswärtsspiel beim SC Rießersee

Eigentlich wollten die Selber Wölfe in der Meisterrunde der Eishockey-Oberliga noch einmal angreifen und in der Tabelle Boden gut machen. Nach den beiden deutlichen Niederlagen gegen den SC Rießersee und dem 0-Punkte-Wochenende ist die Teilnahme an den Playoffs stattdessen wieder in Gefahr geraten. Nach dem 1:4 zu Hause am Freitag, kassierten die Wölfe gestern eine 3:7-Niederlage. Die Tore für in allen Belangen unterlegene Wölfe erzielten Kabitzky, Pisarik und Zimmermann. Kapitän Florian Ondruschka:

Noch sind die Wölfe Achter – doch der Vorspung auf die Verfolger aus Lindau und Weiden ist auf einen bzw. zwei Punkte zusammen geschmolzen.