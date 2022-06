Eishockey: Wölfe und Steelers kooperieren weiter

Die Selber Wölfe und die Bietigheim Steelers setzen ihre Kooperation fort. Die Steelers, die sich in der vergangenen Saison frühzeitig den Klassenerhalt in der Penny DEL sicherten, werden die Stürmer Robert Kneisler und Fabjon Kuqi, die Verteidiger Elias Lindner, Lucas Flade und Jimmy Martinovic sowie den Torhüter Leon Doubrawa mit einer Förderlizenz ausstatten. Drei der sechs Youngster sollen immer zum Kader des DEL-Teams gehören. Die nicht nominierten werden die Bietigheimer nach Selb in die DEL2 abstellen. Bei etwaigen Verletzungen soll entsprechend flexibel reagiert werden. Alle sechs Förderlizenzspieler werden die komplette Vorbereitung in Bietigheim absolvieren und erhalten die Chance, sich für einen der freien Plätze im PENNY DEL Kader zu empfehlen.