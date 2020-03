Eishockey: Weiterer Abgang bei den Selber Wölfen

Noch ist nicht klar, wie es nach dem abrupten Saisonende durch die Corona-Krise in der Eishockey-Oberliga weiter geht. Ungeachtet dessen laufen beim VER Selb die Planungen für die neue Spielzeit auf Hochtouren. Nun vermelden die Wölfe den neunten Abgang des aktuellen Kaders. Wie der Verein mitteilt, hat sich Stürmer Christoph Kabitzky gegen die Wölfe entschieden und will sich einer neuen sportlichen Herausforderung stellen. Der 24 jährige Kabitzky wechselte von den Eispiraten Crimmitschau ins Vorwerk und war mit 19 Tore und 30 Vorlagen in 40 Pflichtspielen viertbester Scorer der Wölfe.