Eishockey vs. Energiekrise: Normaler Betrieb vorerst gesichert

Die nächste Saison der Selber Wölfe steht schon vor der Tür – für die Spieler geht’s zurück auf’s Eis. Bei den aktuellen Temperaturen und den steigenden Kosten für Energie, werden Stimmen laut, die die Herstellung und Bewirtschaftung einer großen Eisfläche kritisieren. In der Netzsch-Arena in Selb sei die Eisherstellung und -bewirtschaftung aktuell durch die vorhandene Technik gesichert, so der 1. Vorstand des VER Selb e.V., Andreas Golbs. In den vergangenen Jahren wurde diese bereits durch Photovoltaik-Flächen ergänzt.

…so Golbs. Derzeit werden die Kosten durch Partner und Sponsoren aufgefangen. Dennoch schaue man sich auch bereits nach anderen Optionen und Möglichkeiten um, um den weiteren Betrieb auch in Zukunft wirtschaftlich gewährleisten zu können. In Panik sei man deshalb aber noch nicht, so Golbs.