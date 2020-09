Eishockey: Vorbereitungsprogramm der Selber Wölfe

Während die Wölfe Juniors mit zwei Heimniederlagen gegen die Landsberg Riverkings (1:4; 2:6) am Wochenende in die Saison der DNL3 gestartet sind, hat die erste Mannschaft des Eishockey-Oberligisten VER Selb die Vorbereitung neu terminiert. Vor dem Saisonstart am 6. November stehen für die Mannschaft von Herbert Hohenberger fünf Testspiele an. Am 18. Oktober geht es zu Hause in der Netzsch-Arena gegen Aufsteiger Herforder EC aus der Oberliga Nord – dazu kommen zwei Doppelvergleiche mit den Black Dragons Erfurt und den Ice Fighters Leipzig. Für den 16. Oktober suchen die Wölfe noch einen Gegner.

Selber Wölfe gegen ??? (16.10.2020 – Beginn noch offen)

Selber Wölfe gegen Herforder EV (18.Oktober 2020 – 17:30 Uhr)

Selber Wölfe gegen TECART Black Dragons Erfurt (23.Oktober 2020 – 20:00 Uhr)

TECART Black Dragons Erfurt gegen Selber Wölfe (25.Oktober 2020 – 16.00 Uhr)

EXA Icefighters Leipzig gegen Selber Wölfe (30.Oktober 2020 – Beginn noch offen)

Selber Wölfe gegen EXA Icefighters Leipzig (01.November 2020 – 18:00 Uhr)