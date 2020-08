Eishockey: VER Selb legt Dauerkartenvorverkauf momentan auf Eis

Normalerweise würde in diesen Tagen beim VER Selb der Dauerkartenvorverkauf für die neue Eishockey-Saison starten. Aber was ist im Corona-Jahr 2020 schon normal?! Momentan häufen sich die Anfragen und das Telefon in der VER-Geschäftsstelle steht nicht mehr still. Jetzt heißt es vom VER, dass man den Dauerkartenvorverkauf zeitlich noch nach hinten schieben müsse. Unter anderem sei noch nicht geklärt, wie viele Karten in den Vorverkauf gehen dürfen beziehungsweise ob überhaupt vor Zuschauern gespielt werden kann. Wann genau der Verkaufsstart erfolgt, hängt für Geschäftsstellenleiter Peter Pahlen auch davon ab, wie schnell man ein Hygieneschutzkonzept genehmigt bekommt. Sobald alles feststeht, werde man die Öffentlichkeit informieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Eis in der Netzsch-Arena soll es voraussichtlich ab September geben – vorrangig zunächst für die Wölfe-Nachwuchsmannschaften.