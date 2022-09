Eishockey-Test: Selber Wölfe unterliegen beim EV Landshut

Beim Eishockey-Turnier am vergangenen Wochenende in Deggendorf haben die Selber Wölfe noch den Sieg einfahren können. Am Abend wartete dann beim Ligakonkurrenten EV Landshut der erste richtige Härtetest vor dem Ligastart auf das Wolfsrudel. Und der ist nicht perfekt gelaufen. In der Rückwärtsbewegung machten die Wölfe zu viele Fehler, sodass sie am Ende mit 3:5 unterlagen. Die Tore für Selb erzielten Kruminsch, Trska und Miglio.

Morgen feiern die Selber Wölfe beim nächsten Testspiel Heimpremiere in der runderneuerten NETZSCH-Arena. Ab 16 Uhr geht’s beim „Tag der Wölfe“ gegen die Höchstadt Alligators.