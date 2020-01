Eishockey: Stürmer D’Amigo fällt für ERC Ingolstadt aus

Ingolstadt (dpa/lby) – Der ERC Ingolstadt muss mindestens sechs Wochen auf Stürmer Jerry D’Amigo verzichten. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mitteilte, verletzte sich der 29-Jährige im Spiel bei den Nürnberg Ice Tigers am Sonntag bei einem Zweikampf an der Bande. D’Amigo erlitt in seinem 100. DEL-Spiel eine Beinverletzung und kann in den abschließenden elf Partien der DEL-Hauptrunde nicht mehr zum Einsatz kommen. «Der Ausfall von Jerry trifft uns natürlich hart. Er ist ein Allrounder, der in allen Spielsituationen eine wichtige Rolle für uns spielt», sagte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell.